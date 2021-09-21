Avcı, kritik Konyaspor maçı öncesi uyardı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kritik Konyaspor deplasmanı öncesi oyuncularını uyardı. Takım verilerinin yanında alınan puanlardan dolayı oyuncularını tebrik eden deneyimli teknik adam, daha iyisini ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her maç öncesi ve sonrası oyuncularıyla birlikte gerçekleştirdiği geri bildirim toplantısında geride kalan 5 haftalık bölümün değerlendirmesinde bulundu. Takım verilerinden ve alınan puanlardan dolayı iyi yolda olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam oyuncularını tebrik ederken, daha iyisini yapmak zorunda olduklarını belirtti.

Süper Lig'e iyi başlangıç yapan rakipleri Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, takım halinde güzel işler yapan bir ekiple oynayacaklarını belirtti. Buna karşı kendi oyun duruşlarını sahaya koymaları gerektiğini anlatan Avcı, "Hücumda ve takım savunmasındaki verilerimizle yaptığımız doğru işleri daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Sahanın içinde her zaman birbirimizi destek olalım" diyerek zorlu Konyaspor maçının önemine vurgu yaptı. - TRABZON