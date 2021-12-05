AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası sona erdi

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 6. ve son ayak yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübünce (KOSDER) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonun son gününde ikinci ve üçüncü yarışlar gerçekleştirildi.

Super Grup'ta Vedat Ali Dalokay son yarışı birinci tamamladı, Metin Çalışkan ikinci, Kerem Kazaz da üçüncü oldu.

Maxi Grup'ta da en iyi dereceyi Turgut Konukoğlu elde etti, onu İbrahim Okyay ve Demir Eröğe takip etti.

Konukoğlu: "Kısmetse seneye yurt dışında yarışacağız"

Maxi Grup birincisi Turgut Konukoğlu, AA muhabirine, sezon boyunca hazır otomobil emanet eden takımına teşekkür ederek, kendisinin de bir şekilde puanları toplayıp otomobilini kazasız belasız garaja getirdiğini söyledi.

Sağlık problemi nedeniyle sezonun ilk yarışını kaçırdığını, bu nedenle puan olarak biraz geride başladığına dikkati çeken Konukoğlu, devamında katıldığı yarışlardan galip gelip bu dezavantajı ortadan kaldırdığını kaydetti.

Konukoğlu, sezon içerisinde İzmir'de, Kocaeli'de çok güzel yarışlar olduğunu belirterek, "Zaman zaman yürekleri ağızlara getiren anlar oldu. Umarım izleyenler de çok keyif almıştır. Çok mutluyum." dedi.

Türkiye şampiyonluğunun çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Konukoğlu, şunları söyledi:

"Seneye Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak mıyım, bunun kararını daha tam olarak vermedim. Şu an yurt dışını planlıyoruz. Oradaki gelişmeler daha sonuç kazanmış değil. Öncelikli hedefim, Türkiye'deki bu başarıdan sonra yurt dışında da benzerlerini yapabilmek, en azından yarışlar kazanabilmek. Orası çok daha sporcunun olduğu bir yer, daha zor yarışlar var ama denemek istiyorum, kısmetse seneye yurt dışında yarışacağız."