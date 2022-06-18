AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir'de başladı - Son Dakika
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AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir'de başladı

18.06.2022 18:38
AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir'de başladı

Otomobil sporlarında AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir'de başladı.

Otomobil sporlarında AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir'de başladı.

Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından Ülkü Park Pisti'nde düzenlenen ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk ayak yarışlarında, Süper Grup'ta 12, Maxi Grup'ta 11 olmak üzere 23 sporcu yer aldı.

Antrenmanlar ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda Süper Grup'taki ilk yarışta birinciliği İtalyan Andrea Furci, ikinciliği Ömer Şamlı, üçüncülüğü de Ramazan Kaya elde etti.

Maxi Grup ilk yarışında ise ilk 3 sıra Turgut Konukoğlu, Barkın Pınar ve Ayhan Göllü'den oluştu.

Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra mücadele eden kadın pilot olan Seda Kaçan, Maxi Grup'ta altıncı sırada yer aldı.

Organizasyon, yarınki yarışlarla tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir'de başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir'de başladı - Son Dakika
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