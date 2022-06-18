Antrenmanlar ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda Süper Grup'taki ilk yarışta birinciliği İtalyan Andrea Furci, ikinciliği Ömer Şamlı, üçüncülüğü de Ramazan Kaya elde etti.

Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından Ülkü Park Pisti'nde düzenlenen ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk ayak yarışlarında, Süper Grup'ta 12, Maxi Grup'ta 11 olmak üzere 23 sporcu yer aldı.

Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir'de başladı - Son Dakika

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