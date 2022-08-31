Kadın pilot Seda Kaçan'dan gençlere "engel yok" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Kadın pilot Seda Kaçan'dan gençlere "engel yok" mesajı Açıklaması

31.08.2022 11:52
Kadın pilot Seda Kaçan'dan gençlere "engel yok" mesajı Açıklaması

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra ilk kez start alan kadın sporcu olan Seda Kaçan, engellerin kendisini durdurmasına izin vermediğini söyledi.

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra ilk kez start alan kadın sporcu olan Seda Kaçan, engellerin kendisini durdurmasına izin vermediğini söyledi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği Türkiye Pist Şampiyonası'nın 2. ayağını üçüncü tamamlayarak pistte ilk podyum derecesini elde eden Seda Kaçan, yaptığı açıklamada elde ettiği başarıyla tüm gençlere, "Siz isterseniz, önünüzde hiçbir engel duramaz." mesajı vermek istediğini ifade etti.

Genç kadınların "yüzde 62'sinin hayallerinin önünde engeller olduğuna inandığı" bilgisini veren Seda Kaçan, "Ben motor sporlarına başlama fırsatı bulduğumda yaşım 27'ydi. Üstelik yıllardır da iş hayatının içindeyim, yani oldukça yoğunum. Yine de bu engellerin beni durdurmasına izin vermedim." değerlendirmesini yaptı.

"Herkes, erkek egemen bu spora, üstelik de bu yaşta başlamamın önünde engeller sıraladı. Hiç kimseyi dinlemedim, cevabımı kupalarımla verdim." diyen Seda Kaçan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sezon yarış deneyimi kazanmak için Türkiye Karting Şampiyonası'nı takip etmiştim. Ama asıl hayalim otomobil ile yarışmaktı. Bu hayalimi bu yıl Bitci Racing gibi ilk yılında 5 şampiyonluk kazanmış bir takım ile yaptığım için çok mutluyum. Bir kadın olarak 30 yıl aradan sonra ilk defa bir kadın pilotun podyumda olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Yarışta elde ettiğim başarılarla arkadaşlarıma ilham vereceğim için de çok mutluyum."

Özel sektörün genç sporculara desteğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Seda Kaçan, "Bizler hayallerimizi tek başımıza gerçekleştiremeyiz. Kurumların, spora ve sporculara olan desteklerinin yaygınlaşması da tüm arkadaşlarım için en önemli temennim." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın pilot Seda Kaçan'dan gençlere 'engel yok' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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