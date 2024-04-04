AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, 6-7 Nisan tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre 7,5 kilometre uzunluğundaki parkurda 2 çıkış üzerinden koşulacak yarışta 41 sporcu, 5 ayrı kategoride mücadele edecek.
Cumartesi günü saat 12.45'de Mihalgazi Belediyesi önünde gerçekleştirilecek seremonik startla başlayacak yarış, aynı gün 14.00 ve 15.30'daki antrenman çıkışlarıyla devam edecek.
Pazar günü 11.00'deki 1. çıkışla sürecek mücadele, 2 çıkışın ardından 15.00'te Mihalgazi Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Eskişehir'de düzenlenecek - Son Dakika
Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı, vefatının 10. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Atlı'nın başarıları ve yazdığı kitapla gelecek nesillere örnek olduğu vurgulandı.
Aydın'ın unutulmaz güreşçilerinden Akif Dağdeviren, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. 609. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsüye çıkan tek isim olan Dağdeviren, Söke'de toprağa verilecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sivasspor, ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.
Trabzonspor'un TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği maçta gol atan Trezeguet, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu, bu sezon 10. golünü atarak Paul Onuachu'yu geride bıraktı. Trezeguet'in gol attığı maçlarda Trabzonspor 22 puan topladı.
Sivas'ta düzenlenen 'Para yüzme-Deaf yüzme bölge şampiyonası 2. vize' yarışmalarına 17 ilden 86 sporcu katıldı. Sporcuların performansları izleyenler tarafından beğeni topladı. Derece alan sporcular, madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından takdim edildi. Vize yarışlarında başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.
Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonaları 2. Vize Müsabakalarında Kayserili sporcu Cemre Ateş, 6 farklı kategoride altın madalyanın sahibi oldu.
Alp Disiplini Kayak Milli Takımı sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Türkiye kayak tarihinde kadınlarda ilk defa genel toplamda Balkan şampiyonu oldu. Yunanistan ve Bulgaristan'da düzenlenen FIS kupalarında 9 altın, 5 bronz madalya kazanan Yıldırım, Türkiye'ye Balkan şampiyonluğunu getirdi. Federasyon Başkanı Ali Oto, başarıya imza atan sporcuyu ve milli takım antrenörlerini kutladı.
Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 maçını kazanarak galibiyet serisine imza attı. Yılmaz Vural ve öğrencileri, son yenilgilerini Şubat 2024'te oynanan Kastamonuspor deplasmanında almıştı. Menemen FK, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı ve 5. sıraya yükseldi. Önlerinde oynanmamış 5 maç olduğunu hatırlatan Vural, rehavet uyarısı yaptı.
Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alabildi. Sarı kırmızılılar, bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Son 4 maçta sadece 1 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 7 gol gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?