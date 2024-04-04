AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Eskişehir\'de düzenlenecek

Trezeguet, Trabzonspor'da en çok gol katkısı sağlayan oyuncu oldu

Trabzonspor'un TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği maçta gol atan Trezeguet, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu, bu sezon 10. golünü atarak Paul Onuachu'yu geride bıraktı. Trezeguet'in gol attığı maçlarda Trabzonspor 22 puan topladı.