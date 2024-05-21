Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası\'nda Türk sporcular gümüş ve bronz madalya kazandı

Spor

Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, grekoromen stilde ikişer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Başkent Bakü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyona grekoromen stil müsabakalarıyla devam edildi.

55 kilo finalinde Gürcü Giorgi Tokhadze'ye yenilen milli sporcu Emre Mutlu, gümüş madalya aldı.

Yüksel Sarıçiçek de 77 kilo finalinde Azerbaycanlı Khasay Hasanlı'ya mağlup olarak ikincilik kürsüsünde yer aldı.

130 kilo üçüncülük müsabakasında Çek Marcel Albini'yi yenen Muhammet Hamza Bakır, bronz madalya kazandı.

63 kiloda repesaj maçını kazanan Bekir Ateş, ardından bireysel sporcu olarak organizasyona katılan Rus Aleksandr Andreev'i de yenerek bronz madalya elde etti.

87 kilo bronz madalya müsabakasını kaybeden Samet Yaldıran ise sıkletinde 5. oldu.

İki milli güreşçi finalde

Grekoromen stilde bugün ayrıca 60 kiloda Mert İlbars, 67 kiloda Azat Sarıyar finale yükseldi.

Yarın yapılacak finallerde Mert İlbars, Azerbaycanlı Nihad Guluzade, Azat Sarıyar ise bireysel sporcu olarak mücadele eden Rus Daniial Agaev ile karşılaşacak.

Alperen Berber elendi

Romanya'da şubat ayında düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Alperen Berber, Bakü'de ilk maçında mağlup oldu.

Grekoromen stil 82 kiloda İtalyan Leon Rivalta'ya tuşla yenilen Alperen, organizasyona veda etti.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.