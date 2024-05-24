Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Elvira Kamaloğlu gümüş, Bükrenaz Sert bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Elvira Kamaloğlu gümüş, Bükrenaz Sert bronz madalya kazandı

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası\'nda Elvira Kamaloğlu gümüş, Bükrenaz Sert bronz madalya kazandı

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın güreşçiler Elvira Kamaloğlu ve Bükrenaz Sert, sırasıyla gümüş ve bronz madalya kazandı. Elvira Kamaloğlu, 57 kiloda gümüş madalya alırken, Bükrenaz Sert ise 72 kiloda bronz madalya elde etti. Muhammet Karavuş ise serbest stilde finale yükseldi ve yarın altın madalya maçına çıkacak.

24.05.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda Elvira Kamaloğlu gümüş, 72 kiloda Bükrenaz Sert bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyona, kadınlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam edildi.

Elvira, ev sahibi ülkeden Zhala Aliyeva'ya 5-3 yenildi. Milli sporcu şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

72 kiloda mindere çıkan Bükrenaz Sert, üçüncülük maçında Azerbaycan'dan Marziya Sadigova'yı 13-0 yenerek bronz madalya elde etti.

Organizasyonda 53 kiloda Şevval Çayır, 65 kiloda Nesrin Baş ise bronz madalya maçlarını kaybetti

Muhammet Karavuş finale yükseldi

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Muhammet Karavuş finale yükseldi.

Rakiplerini yenerek 57 kiloda final bileti alan Muhammet Karavuş, yarın altın madalya maçına çıkacak.

Şampiyonada, 65 kiloda ise Abdullah Toprak yarın bronz madalya maçı oynayacak.

Diğer milli sporcular 70 kiloda Yasin Yeşil, 79 kiloda Okan Tahtacı ise rakiplerine yenilerek elendiler.

Şampiyona, yarın serbest stilde yapılacak müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: AA

Gümüş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Elvira Kamaloğlu gümüş, Bükrenaz Sert bronz madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
16:00 Yeni Kaledonya’da protestoların ardından ölü sayısı 7’ye yükseldi Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 20:14:44. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Elvira Kamaloğlu gümüş, Bükrenaz Sert bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement