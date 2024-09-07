Edirne'de Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Edirne'de Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Başladı

Edirne\'de Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Başladı

Edirne'de Meriç Nehri'nde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası başladı. 28 ülkeden 600'e yakın sporcu katılıyor.

07.09.2024 13:34
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EDİRNE'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası başladı.

Meriç Nehri'nde iki gün sürecek Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nın startını Edirne Valisi Yunus Sezer ve Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps verdi. 28 ülkeden 600'e yakın sporcunun katıldığı, Türkiye kürek tarihinde ilk kez düzenlenen uluslararası organizasyon, kadınlar dört tek kürekçilerin müsabakalarıyla başladı.

'BUGÜN YARINLARIMIZ İLK GÜNÜ'

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 28 ülkenin oyu ile şampiyonanın Meriç Nehri'nde yapılması için uzun bir süreçten geçtiklerini söyledi. Ertürk, "Bu uzun süreç parkurun yapımıyla başladı. 27 ülkenin oyu ile İtalya ve Almanya'yı geride bırakarak yarışın burada olması için oylamada kazandık. Çok zorlu bir süreçti. Dün vali beyin katılımıyla açılış törenimizi yaptık. Resmi olarak Avrupa Şampiyonası için bayrak çekildi ve Türkiye'de başlamış oldu. Bayrağımızı seneye nerede yapılacaksa oraya teslim edeceğiz. Devir teslim törenimiz olacak. Bugün eleme ve sıralama yarışları var. 6'dan fazla katılım olan ülkeli yarışlarda eleme yarışları oluyor ve akşam yarı finaller olacak. 6 parkurdan daha az katılımlı olan yarışlarda ise sıralama yarışları oluyor. Bütün finallerimiz yarın olacak. Her yarıştan sonra madalya töreni şeklinde ilerleniyor. Yarın yine sabah 09.00'da başlayıp 28 ülkenin muhteşem mücadelesini izleyeceğiz" dedi.

Avrupa Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, 28 ülkeden 600'e yakın sporcunun katılımıyla ön eleme ve sıralama yarışlarının başladığını söyledi. İba, "Bu iş bir su damlasıyla başladı. Bu kadarını hayal etmiş miydik, doğrusunu söylemek lazım, biz de hayal ettik. Dün arifesi diye bahsettik bugün bayram. Şu anda 28 ülkenin 600'e yakın sporcunun katıldığı yarışların ön elemeleri ve sıralamaları yapılıyor. Akabinde yarışlar başlayacak ve yarın gün boyu devam edecek. Çok heyecanlıyız. Anlatılmaz, inanılmaz bir şey. Şehrim adına, kendi ülkemin çocukları adına gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Umuyorum daha nicelerini burada göreceğiz. Bundan sonra Balkan Şampiyonası var ve Avrupa Şampiyonası kadar sporcu katılımı bekliyoruz. Onun organizasyonları bir yandan yapılmaya başlandı. Bundan sonrası daha kolay, önceden bir parkurumuz yoktu ama şu anda var. En azından altyapı ve kurulum anlamında hiçbir sıkıntımız olmayacak. İlk defa uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için bu boyutta hiç hazırlık olmamıştı. Artık her şey yerli yerine oturmuş durumda. En azından şartları, federasyonların ne istediklerini biliyoruz. Bundan sonrası daha kolay olacak. Bu günlerin hazırlığı için 2 tane yurt içi bir kupa bir de şampiyona yaptık. Balkan Şampiyonası daha kolay geçecek. Biz artık hem il olarak hem de nehirdeki altyapı buna müsait olduğu için daha büyük şampiyonalara ev sahipliği yapmak için ter dökeceğiz" diye konuştu.

Sporcuların ilk defa böyle bir parkurda yarıştıklarını belirten İba, "Ben birkaç defa gördüm sporcular ilk defa bu parkurlarda yarışıyorlar ve kendi ülkelerindeki sporcularla ya aileleriyle ya da bu işin otoriteleriyle görüntülü konuşuyorlar. İnanılmaz bir yer ve çok keyifli olduğunu söylüyorlar. Burası onların yarıştığı parkurların boyutuna göre çok büyük. 10 kulvarı olan bir parkur burası ve 6 kulvardan başka bir parkur görmemiştir onlarda. Yarışmacılar için eşitlikçi ve adil bir parkur. Çünkü hiçbir tarafı rüzgar almıyor. Nehrin en büyük özelliği tam batıda tam doğuya uzanmasından kaynaklı yan rüzgarlardan ağaçlardan kaynaklı etkilenmiyor. Bizler çok olumlu söylemler duyuyoruz. Kayıkhanemizin, buradaki tesislerimizin olanakları güzel. Şehre yakınlığı çok güzel. Yarışı biten gidiyor ve sonra tekrar geliyor. O yüzden gidiş gelişlerde sorun olmuyor. Ülke olarak şu ana kadar sınavımız başarılı gidiyor. Her şey doğru ve yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

Bugün saat 16.00'ya kadar sıralama müsabakaları ile devam edecek şampiyonada yarın final yarışları gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Edirne'de Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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