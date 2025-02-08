Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, Antalya'da sona erdi.
Avrupa'nın önemli amatör golf turnuvalarından biri olan ve "144 - Bir Onur Meselesi" adı verilen şampiyonanın Türkiye ayağı, Belek Turizm Merkezi'ndeki 4 ayrı golf sahasında yapıldı.
Üç gün süren turnuvada, 48 takımdan yaklaşık 400 sporcu mücadele verdi.
"Golf in Belek" takımının birinciliği elde ettiği organizasyon, ödül töreniyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Avrupa Amatör Golf Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?