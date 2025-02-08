Avrupa Amatör Golf Şampiyonası Sona Erdi

Spor

Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, Antalya'da sona erdi.

Avrupa'nın önemli amatör golf turnuvalarından biri olan ve "144 - Bir Onur Meselesi" adı verilen şampiyonanın Türkiye ayağı, Belek Turizm Merkezi'ndeki 4 ayrı golf sahasında yapıldı.

Üç gün süren turnuvada, 48 takımdan yaklaşık 400 sporcu mücadele verdi.

"Golf in Belek" takımının birinciliği elde ettiği organizasyon, ödül töreniyle tamamlandı.