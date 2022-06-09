Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı - Son Dakika
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Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı

09.06.2022 17:13

Sırbistan Basketbol Ligi final serisinde Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan ile Kızılyıldız maç yaptı. Kızılyıldız'ın 3-2 kazandığı serinin son karşılaşmasında yaşanan tribün olayları sonrası Partizan ligden çekildiğini duyurdu.

Avrupa basketbolunun iki önemli temsilcisi Partizan ve Kızılyıldız arasında oynanan Sırbistan Basketbol Ligi final serisinin son maçında yaşanan olaylar sonrası Partizan çarpıcı bir karar aldı.

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PARTİZAN LİGDEN ÇEKİLDİ

Kızılyıldız'ın 3-2 kazandığı serinin son maçında yaşanan tribün olayları sonrası Partizan, Sırbistan Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldı. Partizan kulübü yaptığı açıklamada, Başkan Ostoja Mijailovic ve başantrenör Zeljko Obradovic'in liderliğinde kendi taraftarları da dahil olmak üzere tüm holiganizm etkisi altındaki eylemlere karşı Adriyatik Ligi'nden çekildiklerini belirtti.

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Son Dakika Spor Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı - Son Dakika
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