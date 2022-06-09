Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı

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Avrupa basketbolunun iki önemli temsilcisi Partizan ve Kızılyıldız arasında oynanan Sırbistan Basketbol Ligi final serisinin son maçında yaşanan olaylar sonrası Partizan çarpıcı bir karar aldı.

PARTİZAN LİGDEN ÇEKİLDİ

Kızılyıldız'ın 3-2 kazandığı serinin son maçında yaşanan tribün olayları sonrası Partizan, Sırbistan Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldı. Partizan kulübü yaptığı açıklamada, Başkan Ostoja Mijailovic ve başantrenör Zeljko Obradovic'in liderliğinde kendi taraftarları da dahil olmak üzere tüm holiganizm etkisi altındaki eylemlere karşı Adriyatik Ligi'nden çekildiklerini belirtti.