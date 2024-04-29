Avrupa Boks Şampiyonası'nda Milli Boksörlerden 3 Altın Madalya - Son Dakika
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Avrupa Boks Şampiyonası'nda Milli Boksörlerden 3 Altın Madalya

Avrupa Boks Şampiyonası\'nda Milli Boksörlerden 3 Altın Madalya

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3'ü altın 5 madalya kazanan milli boksörler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Şampiyon sporcular, basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda büyük bir başarı elde ettiklerini ve Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanacaklarını belirttiler.

29.04.2024 19:53
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3'ü altın 5 madalya kazanan milli boksörler, yurda döndü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan milli sporcular, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada özellikle Türk Milli Takımı olarak gerçekten büyük bir başarı elde ettik. Çok uzun bir süreçti aslında. İki haftadır hem sıklet sporu yapmak hem de stresle mücadele ederek madalya kazanmaya çalışmak bizi yorsa da hepimiz çok iyi hissediyoruz. Olimpiyat öncesi hepimize çok iyi moral oldu." diye konuştu.

Birkaç gün dinlendikten sonra 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran Çakıroğlu, "Bence hepimiz çok zorlu maçlar attık ve bütün dünyaya da olimpiyatların nasıl geçeceğine dair biraz mesaj vermiş olduk. Her şey güzel olacak." dedi.

Kariyerinde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayan Busenaz Sürmeneli de "İlk önce Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat diye gider ama ben Türkiye'den sonraki madalyayı bir türlü tutturamadım. Nasip bugüneymiş. Fenerbahçe'ye katıldıktan sonra Avrupa Şampiyonası'na gittim ve altın madalyayı kazandım. İnşallah olimpiyatta da tekrarlarız bunu. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda başarılı olacaklarına inandığını belirten Busenaz Sürmeneli, şunları kaydetti:

"Biraz dinlendikten sonra aynı ritimde çalışmaya devam edeceğiz. Herkes olimpiyatlara hazırlanıyor ve göz önünde sporcular olduğumuz için herkes bizim için hazırlanıyor. Ona göre taktikler üretiyorlar, bizi yenmek için her şeyi yapıyorlar. Biz de hepsi için çalışıyoruz. İnşallah ekip, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da çok güzel başarılara imza atacak. Ben inanıyorum."

Türkiye'ye 13 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde altın madalya getiren Samet Gümüş de "Yaklaşık 13 yıldır altın madalya gelmeyen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Bu ünvanı aldığım içim onurluyum, gururluyum. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu madalyayı ülkemize ve Fenerbahçe ailesine armağan ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Sırbistan, Belgrad, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Boks Şampiyonası'nda Milli Boksörlerden 3 Altın Madalya - Son Dakika

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