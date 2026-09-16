Avrupa Boks Şampiyonası yarın Sofya'da başlıyor, Türkiye 19 boksörle ringe çıkacak - Son Dakika
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Avrupa Boks Şampiyonası yarın Sofya'da başlıyor, Türkiye 19 boksörle ringe çıkacak

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2026 Avrupa Boks Şampiyonası yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak. 40 ülkeden 400'ün üzerinde boksörün madalya mücadelesi vereceği şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 19 milli boksör temsil edecek.

2026 Avrupa Boks Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Avrupa Boks'un düzenlediği ilk büyükler Avrupa Şampiyonası olma özelliğini taşıyan organizasyonda 40 ülkeden 400'ün üzerinde boksör, başkent Sofya'daki Asics Arena'da madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada kadınlar ve erkeklerde 10'ar olmak üzere toplam 20 sıklette müsabakalar yapılacak.

25 Eylül Cuma günü sona erecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:

Kadınlar: Nurselen Yalgettekin (48 kilo), Hatice Akbaş (51 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (54 kilo), Esra Yıldız Kahraman (57 kilo), Gizem Özer (60 kilo), Berfin Kabak (65 kilo), Busenaz Sürmeneli (70 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo), Yaren Düztaş (80 kilo), Havvanur Kethüda (+80 kilo)

Erkekler: Samet Gümüş (50 kilo), Semih Gümüş (55 kilo), Mehmethan Çınar (60 kilo), Bilge Kağan Kanlı (65 kilo), Necat Ekinci (70 kilo), Vedat Kaçar (75 kilo), Sultan Osmanlı (80 kilo), Emrah Yaşar (90 kilo), Mücahit İlyas (+90 kilo)

Türkiye'nin son şampiyonadaki performansı

Türkiye, 2024'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Samet Gümüş altın, Büşra Işıldar ile Tuğrulhan Erdemir bronz madalya kazandı.

Samet Gümüş, 51 kiloda Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye erkeklerde 13 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonluğu getirdi.

Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde ederken, Busenaz Sürmeneli ise 66 kiloda kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Sofya'da yeni sistem

2026 Avrupa Boks Şampiyonası, Dünya Boks (World Boxing) yönetimindeki yeni dönemde düzenlenen kıtasal organizasyonlardan biri olacak.

Müsabakalarda Dünya Boks sıralaması için puan da dağıtılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avrupa Boks Şampiyonası yarın Sofya'da başlıyor, Türkiye 19 boksörle ringe çıkacak - Son Dakika

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