A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde yarıştığı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada A Grubu'nda yer alan milli takım 6. maçında Slovenya'yla karşılaştı.
Rakibini 6-3 yenen ay-yıldızlı ekip, bir maç kala gruptan lider çıkmayı garantileyerek adını yarı finale yazdırdı.
Ay-yıldızlı ekip gruptaki son maçında bu akşam TSİ 20.00'de Slovakya'yla oynayacak. Milli takımın yarı finaldeki rakibi B Grubu'nu ikinci sırada bitiren ekip olacak.
Yarı final maçları yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Final maçı ise 27 Kasım Cumartesi günü TSİ 13.30'da yapılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Avrupa Curling Şampiyonası - Son Dakika Spor