Avrupa Curling Şampiyonası

Yarı final maçları, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Final maçı ise 27 Kasım Cumartesi günü TSİ 13.30'da yapılacak.

B kategorisindeki 6. maçında Slovenya 'yı 6-3 mağlup ederek gruptan lider çıkmayı garantileyerek adını yarı finale yazdıran milli takım, Slovakya'yı da 8-3 yendi.

Norveç 'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında Slovakya ile karşılaştı.

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya 'yı 8-3 mağlup etti.

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