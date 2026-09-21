Avrupa'da Manchester City 5'te 5, Barcelona 7'de 7, Dortmund 4'te 4 yapıp zirveye girdi

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Premier Lig'de Manchester City, LaLiga'da Barcelona, Bundesliga'da Borussia Dortmund, Serie A'da Roma, Ligue 1'de Monaco puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle liglere 2 hafta ara verilecek.

Premier Lig'de Manchester City 5'te 5 yaptı

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, konuk ettiği Sunderland'i 5-3 mağlup ederek milli araya 5'te 5'le galibiyetle zirvede girdi.

Arsenal ise deplasmanda milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton'a 3-0 mağlup olarak sezona 4'te 4 galibiyetle başladıktan sonra ilk yenilgisini aldı.

Hull City, deplasmanda Newcastle United'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Premier Lig'in ilk 4 haftasında ikişer galibiyet ve beraberlik alan Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu sonuçla 5. hafta maçının ardından 8 puanda kaldı.

Liverpool ise deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in ilk 5 haftasının ardından Manchester City, 15 puanla milli araya zirvede girerken son şampiyon Arsenal ise 12 puanda kaldı.

Barcelona 7'de 7 yaptı

LaLiga'nın 7. haftasında Barcelona, Raphinha'nın "hat trick" yaptığı maçta deplasmanda Sevilla'yı 3-1 yenerek 7'de 7 yaptı ve milli araya kayıpsız lider girdi.

Derbi maçta Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Maçın 52. dakikasında Real Madrid'in defans oyuncusu Dean Huijsen, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 54. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla Real Madrid, 7. hafta maçlarının ardından 15 puanda kalarak lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü. Atletico Madrid ise puanını 16'ya yükseltti.

Ligin 7. haftasının ardından Barcelona, 21 puanla zirvedeki yerini korudu. Atletico Madrid ve Real Betis 16'şar, Real Madrid ise 15 puan topladı.

Bundesliga'da Borussia Dortmund kayıpsız

Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve milli araya zirvede girdi.

Sezona 3'te 3 ile başlayan Freiburg ise deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı ve bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.

Son şampiyon Bayern Münih'te Harry Kane, Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Bayern'in Union Berlin ile oynadığı 4. hafta maçında attığı ilk golle önceki rekorun sahibi Dieter Müller'den 30 maç daha hızlı şekilde 100 gole ulaştı. Müller, aynı sayıya Köln formasıyla 129 maçta erişmişti.

Kane'in 2 gol attığı maçta Bayern Münih, konuk ettiği Union Berlin'i 7-0 mağlup etti. Michael Olise ise maçta "hat trick" yaptı.

Bu sonuçla Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 4 haftasında 10 puan toplarken Kane ise ligde forma giydiği 98 maçta 101 gole ulaştı.

Ligde 4'te 4 yapan Borussia Dortmund, 12 puanla zirvede yer alırken Bayern Münih ve Freiburg ise 10'ar puan elde etti.

Serie A'da Roma ilk sırada

İtalya Serie A'da Roma ile Inter arasındaki haftanın maçında 2-2'lik beraberlik çıktı. Kone'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Roma, ikinci yarıda Martinez'in gollerine engel olamadı ve iki takım puanları paylaştı.

Roma ve Inter, 5. hafta sonunda 13 puanla ligde ilk iki sırada yer aldı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

Lazio, deplasmanda Venezia'yı 2-0 yenerken Juventus ise konuk ettiği Atalanta'yı 2-0 mağlup etti.

Serie A'nın 5. haftasının ardından Roma, Inter ve Lazio 13'er puan topladı.

Ligue 1'de Monaco zirvede

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Monaco, konuk ettiği Lens'i 2-1 yenerek milli araya zirvede girdi.

Son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG) ise deplasmanda Olimpik Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

Olimpik Lyon, konuk ettiği Rennes'i 4-0 yenerken Lille ise deplasmanda Nice'e 2-1 yenildi.

Ligue 1'de 5. haftanın ardından Monaco, 13 puanla zirveye yerleşirken son şampiyon PSG ise 8 puana ulaştı.