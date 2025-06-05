Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular - Son Dakika
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Spor

Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

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Avrupa\'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
05.06.2025 16:45
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Avrupa\'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
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Fenerbahçe'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve eleştirilere hedef olan Jose Mourinho hakkında Avrupa'da yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Simone Inzaghi ile yollarını ayıran Inter'in Mourinho'yu listesine eklediğini duyurdu. Mourinho'nun 2008-2010 yıllarında Inter'i çalıştırdığı ve o dönemde lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştığı hatırlatıldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Jose Mourinho hakkında bomba bir iddida daha ortaya atıldı.

INTER LİSTEYE ALDI İDDİASI GÜNDEME OTURDU

İtalyan basınında yer alan haberde, Simone Inzaghi ile yolları ayıran Inter'in Jose Mourinho'yu listesine aldığı belirtildi. Como 1907 Teknik Direktörü Cesc Fabregas'tan olumsuz dönüş alan Inter'in, adayları arasında ağır basan ismin Parma Teknik Direktörü Cristian Chivu olduğu belirtiliyor.

DAHA ÖNCE KUPALAR KAZANMIŞTI

Öte yandan Jose Mourinho'nun da Inter için bir seçenek olabileceği aktarıldı. 2008-2010 yılları arasında Inter'i çalıştıran Jose Mourinho, 2010'da lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmıştı. İtalya'daki haberlerde, "Roma macerasından sonra Inter ile sözleşme imzalamak için geri dönebilir" denildi.

Simone Inzaghi, Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erbay Mercan:
    hadi inşaallah... 41 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    inter kumeye garanti 27 5 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    İnşallah haber doğrudur. Yönetim hemen uçak biletini alsın. 28 3 Yanıtla
  • 198919:
    Ağzınız bal yesin. hadi inşallah 24 4 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Gitsin pazarda limon satsın daha faydalı olur. 18 4 Yanıtla
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