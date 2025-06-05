Avrupa\'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Jose Mourinho hakkında bomba bir iddida daha ortaya atıldı.

INTER LİSTEYE ALDI İDDİASI GÜNDEME OTURDU

İtalyan basınında yer alan haberde, Simone Inzaghi ile yolları ayıran Inter'in Jose Mourinho'yu listesine aldığı belirtildi. Como 1907 Teknik Direktörü Cesc Fabregas'tan olumsuz dönüş alan Inter'in, adayları arasında ağır basan ismin Parma Teknik Direktörü Cristian Chivu olduğu belirtiliyor.

DAHA ÖNCE KUPALAR KAZANMIŞTI

Öte yandan Jose Mourinho'nun da Inter için bir seçenek olabileceği aktarıldı. 2008-2010 yılları arasında Inter'i çalıştıran Jose Mourinho, 2010'da lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmıştı. İtalya'daki haberlerde, "Roma macerasından sonra Inter ile sözleşme imzalamak için geri dönebilir" denildi.