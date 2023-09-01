En fazla puan toplayan ülke Türkiye! UEFA sıralamasında benzeri görülmemiş başarı

Avrupa'daki temsilcilerimiz henüz kupalarda grup etabına gelmeden topladığı puanlarla Türkiye'yi UEFA ülke sıralamasında 9. basamağa kadar taşıdı. Türkiye aynı zamanda grup etabı öncesi en fazla puan toplayan ülke oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ

Türkiye, UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'un içinde bitirirse 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderecek.

İSKOÇYA'DAN İYİ HABER GELDİ

En yakın rakibimiz İskoçya'nın 2 takımının Avrupa'dan elenmesi ve yoluna 3 takımla devam edecek olması da 9. sıradaki yerimizi sağlamlaştırdı.