En fazla puan toplayan ülke Türkiye! UEFA sıralamasında benzeri görülmemiş başarı - Son Dakika

En fazla puan toplayan ülke Türkiye! UEFA sıralamasında benzeri görülmemiş başarı

Son Güncelleme: 01.09.2023 10:01

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde adını grup aşamasına yazdırdı. Bu sonuçların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye, 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Grup etabına gelen süreçte Türkiye, 6.250 puan toplayarak UEFA sıralamasında ülke puanını en çok artıran ülke oldu.

Avrupa'daki temsilcilerimiz henüz kupalarda grup etabına gelmeden topladığı puanlarla Türkiye'yi UEFA ülke sıralamasında 9. basamağa kadar taşıdı. Türkiye aynı zamanda grup etabı öncesi en fazla puan toplayan ülke oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ

Türkiye, UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'un içinde bitirirse 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderecek.

İSKOÇYA'DAN İYİ HABER GELDİ

En yakın rakibimiz İskoçya'nın 2 takımının Avrupa'dan elenmesi ve yoluna 3 takımla devam edecek olması da 9. sıradaki yerimizi sağlamlaştırdı.

Avrupa'da tarih yazdık! UEFA sıralamasında Türkiye'den benzeri görülmemiş başarı

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Son Dakika Spor En fazla puan toplayan ülke Türkiye! UEFA sıralamasında benzeri görülmemiş başarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: En fazla puan toplayan ülke Türkiye! UEFA sıralamasında benzeri görülmemiş başarı - Son Dakika
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