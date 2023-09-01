Avrupa'daki temsilcilerimiz henüz kupalarda grup etabına gelmeden topladığı puanlarla Türkiye'yi UEFA ülke sıralamasında 9. basamağa kadar taşıdı. Türkiye aynı zamanda grup etabı öncesi en fazla puan toplayan ülke oldu.
Türkiye, UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'un içinde bitirirse 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderecek.
En yakın rakibimiz İskoçya'nın 2 takımının Avrupa'dan elenmesi ve yoluna 3 takımla devam edecek olması da 9. sıradaki yerimizi sağlamlaştırdı.
Son Dakika › Spor › En fazla puan toplayan ülke Türkiye! UEFA sıralamasında benzeri görülmemiş başarı - Son Dakika