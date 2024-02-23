Avrupa\'da tek takımımız kaldı! İşte ülke puanında son durum

Spor

Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanında Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesiyle birlikte sıralamadaki son durumu belli oldu.

İşte UEFA ülke puanında son durum;

1-İNGİLTERE 100.803

2-İSPANYA 86.489

3-İTALYA 84.426

4-ALMANYA 81.338

5-FRANSA 62.831

6-HOLLANDA 60.500

7-PORTEKİZ 54.149

8-BELÇİKA 46.400

9- TÜRKİYE 37.600

10- İSKOÇYA 35.850

11- ÇEKYA 34.550

12- AVUSTURYA 32.000

13- İSVİÇRE 31.975

14- DANİMARKA 31.450

15-NORVEÇ 30.625

16-İSRAİL 30.375

17- YUNANİSTAN 28.325

18-UKRAYNA 28.000

19-SIRBİSTAN 27.775

20- POLONYA 25.375

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NEDİR?

UEFA Ülke puanı sıralaması, Futbol kulüpleri ve milli takımlar için hazırlanmaktadır. Sıralamalar UEFA organizasyonlarındaki başarıları ve performansları dikkate alınarak oluşturuluyor. UEFA Ülke puanı sıralaması, ülkenin Avrupa'ya göndereceği takım sayısı belirlenirken kullanılmaktadır. Ülke puanı sıralamasında sadece galibiyet durumlarında değil beraberlik durumunda da puan kazanılır.