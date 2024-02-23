Avrupa'da tek takımımız kaldı! İşte ülke puanında son durum - Son Dakika
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Spor

Avrupa'da tek takımımız kaldı! İşte ülke puanında son durum

Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesiyle birlikte ülkemizin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu da belli oldu. Türkiye, 37.600 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

23.02.2024 08:10  Güncelleme: 08:14
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Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanında Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesiyle birlikte sıralamadaki son durumu belli oldu.

İşte UEFA ülke puanında son durum;

  • 1-İNGİLTERE 100.803
  • 2-İSPANYA 86.489
  • 3-İTALYA 84.426
  • 4-ALMANYA 81.338
  • 5-FRANSA 62.831
  • 6-HOLLANDA 60.500
  • 7-PORTEKİZ 54.149
  • 8-BELÇİKA 46.400
  • 9- TÜRKİYE 37.600
  • 10- İSKOÇYA 35.850
  • 11- ÇEKYA 34.550
  • 12- AVUSTURYA 32.000
  • 13- İSVİÇRE 31.975
  • 14- DANİMARKA 31.450
  • 15-NORVEÇ 30.625
  • 16-İSRAİL 30.375
  • 17- YUNANİSTAN 28.325
  • 18-UKRAYNA 28.000
  • 19-SIRBİSTAN 27.775
  • 20- POLONYA 25.375

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NEDİR?

UEFA Ülke puanı sıralaması, Futbol kulüpleri ve milli takımlar için hazırlanmaktadır. Sıralamalar UEFA organizasyonlarındaki başarıları ve performansları dikkate alınarak oluşturuluyor. UEFA Ülke puanı sıralaması, ülkenin Avrupa'ya göndereceği takım sayısı belirlenirken kullanılmaktadır. Ülke puanı sıralamasında sadece galibiyet durumlarında değil beraberlik durumunda da puan kazanılır.

Avrupa\'da tek takımımız kaldı! İşte ülke puanında son durum
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da tek takımımız kaldı! İşte ülke puanında son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Demir: GS liler rakibi destekler. F.B kaybetsinde Ülkeye puan gelmesede olur 31 41 Yanıtla
  • Fatih Yildiz: Sizin gibi karaktersin değil gs taraftarları az adam olun karaktersiz taraftarlarsınız 4 11

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SON DAKİKA: Avrupa'da tek takımımız kaldı! İşte ülke puanında son durum - Son Dakika
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