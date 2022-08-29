Organizasyonda yer alan bir diğer milli sporcu Karahan Yıldırım'ın ise mücadele ettiği "Best Arm" kategorisinde 19 skorla 5. sırayı aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Mehmet Kazan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da Engelli Açık Turnuvası'nda ikinci oldu - Son Dakika

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