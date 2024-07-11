Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası Yarın Başlıyor

Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası, yarın Avusturya'da başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 12-14 Temmuz tarihlerinde başkent Viyana'da düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'yi 18 milli sporcu temsil edecek. Bugün Viyana'ya ulaşan milli takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:
Kadınlar: Beren Çağman, Cemile Miray Abay, Selinnur Sade, Talya Erdoğan, Tuna Erdoğan, Su İnal, Eylül Nisa Ayçetin, Burcunaz Narin, Ece Yıldırım.
Erkekler: Burhanettin Hacısağır, Atakan Ercan, Berk Boz, Emir Batur Albayrak, Kaya Uzunkaya, Poyraz Şan Aşkın, Efe İşler, Yalçın Ulusoy, Hikmet Sami Kopargil.
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