Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu

31.03.2022 19:24
Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın dördüncü gününde Evin, finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşı karşıya geldi.

Büyüklerde ilk kez finalde mücadele eden milli güreşçi, Bulgar rakibini tuşla yenerek altın madalya kazandı.

Kariyerinde büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Evin, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Çeyrek finalde Alman Lisa Ersel'i 11-2 yenen Evin, Rumen Emilia Alina Vuc ile yaptığı yarı final karşılaşmasını 8-5 kazanmıştı.

Avrupa şampiyonlarında daha önce iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkan milli güreşçi, 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya almıştı.???????

Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu
Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu
Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu
Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu

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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı. Avrupa ikincisi milli güreşçiler, Türkiye'ye döndü Avrupa ikincisi milli güreşçiler, Türkiye'ye döndü

Evin Demirhan, Macaristan, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika


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