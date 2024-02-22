Avrupa Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu Yalova Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu Yalova Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Avrupa Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu Yalova Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'u ziyaret etti. Başkan Tutuk, Buse Tosun Çavuşoğlu'nun dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla Türkiye ve Yalova'yı gururlandırdığını belirtti. Buse Tosun Çavuşoğlu ise olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

22.02.2024 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'u ziyaret etti.

Başkan Tutuk, dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğu elde eden Buse Tosun Çavuşoğlu'nun tüm Türkiye ve Yalova'yı gururlandırdığını ifade etti.

Milli güreşçiye yaşattığı gurur nedeniyle teşekkür eden Tutuk, "Olimpiyat şampiyonluğu ile çıtayı yükselteceğinize inanıyorum. Sırrı Acar gibi bir şampiyonumuz da var. Bence burada yıllarca Buse Tosun Çavuşoğlu olarak adını altın harflerle Yalova'nın gönlüne yazdın. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman Yalova Belediyesi olarak da bir ağabeyin olarak da belediye başkanı olarak da yanındayım." diye konuştu.

Buse Tosun Çavuşoğlu ise dünya ve Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla seribaşı olarak olimpiyatlara gideceğini ve burada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Buse Tosun Çavuşoğlu'na ziyarette Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı ve Yalova Belediyespor Güreş Sorumlusu Ali Kayalı ile genç güreşçiler eşlik etti.

Kaynak: AA

Mustafa Tutuk, Türkiye, Romanya, Yalova, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu Yalova Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 06:09:49. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu Yalova Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement