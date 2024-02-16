Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda finalde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi olan Alperen Berber, memleketi Samsun'da coşkuyla karşılandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Alperen Berber grekoromen stil 82 kiloda, Rus sporcu İslam İsmailovic Aliyev'i 4-3 yenerek altın madalya kazandı. Memleketi Samsun'a dönen Alperen Berber için Çarşamba Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Burada ailesi ve güreşçiler tarafından çiçeklerle karşılan Alperen Berber'e ilgi yoğundu.
"Olimpiyat şampiyonluğu, defalarca dünya ve Avrupa şampiyonluğu katmayı planlıyorum"
Kendisi karşılamaya gelenlerle fotoğraf çektiren Alperen Berber akabinde yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Herkese çok teşekkür ederim. Mindere çıkınca acaba deme şansınız yok. Orada bireysel kendini temsil etmiyorsun, tüm ülkeyi temsil ediyorsun. Maça full konsantre olduğum için ve ülkemizin de desteğini hissettiğim için hiçbir tereddüte kapılmadım. Gelecekte Samsun'umuza daha çok başarı katmayı planlıyoruz. Olimpiyat şampiyonluğu, defalarca dünya ve Avrupa şampiyonluğu katmayı planlıyorum. Genç güreşçiler peşimizden geliyorlar. İnşallah bir gün bizde bıraktığımız zaman bizlerin yerini alacaklar. Şu anda biz ağabeylerimizin yerini almaya çalıştığımız gibi onlarda bizim yerimiz alacaklar" dedi. - SAMSUN
Son Dakika › Spor › Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Alperen Berber Samsun'da Karşılandı - Son Dakika
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