Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk günün gündüz seansı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk günün gündüz seansı tamamlandı

29.03.2022 00:57
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk günün gündüz seansı tamamlandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde gündüz seansı sona erdi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde gündüz seansı sona erdi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde gündüz seansı tamamlandı. Erkekler serbest stil 79 kiloda güreşen Muhammet Akdeniz, Moldovalı rakibi Stanislav Novac ile yaptığı maçta 6-0 öndeyken rakibinin sakatlanması sonucu hükmen kazandı. Akdeniz, Fransız Saifedine Alekma karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı 5-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

97 kiloda Burak Şahin, çeyrek finalde karşılaştığı Alman rakibi Erik Sven Thile'e 4-2 kaybetti. 65 kiloda Münir Recep Aktaş, Fransız Quentin Sticker'ı 11-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek final maçında Azerbaycanlı Haji Aliyev'e 12-6 mağlup oldu. 70 kiloda minderde yer alan Selahattin Kılıçsallayan, Ermeni rakibi Armen Andreasyan'a 3-1 kaybetti. 57 kiloda mücadele eden Muhammet Karavuş da doğrudan çeyrek final maçı yaptı. Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan 19 yaşındaki Muhammet, Ermeni Manvel Khndzrtsyan'a teknik üstünlükle mağlup oldu.

Şampiyonada bugün akşam seansında yarı final karşılaşmaları yapılacak. - BUDAPEŞTE

YORUMLAR
500
Avrupa Güreş Şampiyonası başladı Avrupa Güreş Şampiyonası başladı Düziçi'nde kurtuluş mücadelesi canlandırıldı Düziçi'nde kurtuluş mücadelesi canlandırıldı

Akdeniz, Ermeni, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk günün gündüz seansı tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor
00:29 Sosyal medyada "Öğretmenimi paket ediyorum" diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama
00:22 Merih Demiral rekor fiyata dünya devine gidiyor
23:57 Asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şahıs yakalandı! O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altındaydı
23:55 Hangi ürünlere KDV düzenlemesi geldi? İşte tüm detaylar
23:49 Adana'daki ziyarette Ahmet Davutoğlu, esnafla gergin anlar yaşadı
23:46 Arda Turan sosyal medya hesabından dinlediği müziği paylaştı! Sözleri ima içeriyordu
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 01:07:04. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk günün gündüz seansı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement