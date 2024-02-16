Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Nesrin Baş Altın Madalya Kazandı

Spor

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Nesrin Baş, hayaline kavuştuğunu söyledi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nesrin, "Çok mutluyum, gururluyum. Bugünlere gelmek için her zaman çok çalıştık, çok emek verdik. Her zaman hayalini kurdum. Uyuduğumda, kalktığımda İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmayı hayal ettim ve başardım. Genç yaşımda bir ilki başardım, onun için de ayrıca mutluyum. Türk kadının gücünü göstermeye devam edeceğiz. Beni bugünlere getiren hocalarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmediğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.