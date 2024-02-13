Avrupa Güreş Şampiyonası'nda iki Türk güreşçi finale yükseldi - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda iki Türk güreşçi finale yükseldi

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda iki Türk güreşçi finale yükseldi

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Türk milli güreşçiler Selçuk Can ve Alperen Berber finale çıktı. Selçuk Can, 72 kiloda finalde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaşacak. Alperen Berber ise 82 kiloda finalde bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev'le altın madalya mücadelesi verecek. Murat Fırat bronz madalya, Beytullah Kayışdağ ise repesaj mücadelesi yapacak. Kerem Kamal ise organizasyona veda etti.

13.02.2024 19:25
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde iki milli güreşçi finale yükseldi.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 82 kiloda Alperen Berber ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağ mindere çıktı.

72 kiloda Selçuk Can, son 16 turunda Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1, çeyrek finalde Moldovalı Daniel Cataraga'yı 11-1, yarı finalde de şampiyonaya bireysel olarak katılan Rus Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi.

Selçuk Can, yarın finalde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaşacak.

82 kiloda Alperen Berber, son 16 turunda Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u 7-1, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 7-1, yarı finalde de Bulgar Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.

Alperen Berber, yarın finalde bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev'le altın madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan 67 kiloda Murat Fırat ise yarın bronz madalya, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ ise repesaj mücadelesine çıkacak. Ayrıca 60 kiloda Kerem Kamal ise organizasyona veda etti.

Kaynak: AA

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