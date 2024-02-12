Duygu Alıcı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Duygu Alıcı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Duygu Alıcı, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcu Duygu Alıcı, kadınlar 49 kiloda koparmada gümüş madalya kazandı. Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonada Alıcı, 78 kiloluk kaldırışıyla ikinci sırayı elde etti. Medine Bilicier ise aynı kategoride 74 kiloluk kaldırışıyla dördüncü oldu. Alıcı ve Bilicier, silkmede hedefledikleri kiloları kaldırmada başarılı olamadı. Yarın ise Burcu Alıcı, Muammer Şahin, Harun Algül ve Mustafa Eliş madalya mücadelesi verecekler.

12.02.2024 20:45
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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı, koparmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün akşam seansında kadınlar 49 kiloda milli sporculardan Duygu Alıcı ve Medine Bilicier, madalya için mücadele etti.

Duygu Alıcı koparmada 78 kilo ile gümüş madalya kazandı. Medine Bilicier ise koparmada 74 kiloluk kaldırışıyla 4. sırada yer aldı.

Duygu Alıcı ve Medine Bilicier, silkmede ise talep ettikleri kiloları kaldırmakta başarılı olamadı.

Şampiyonada yarın kadınlarda 55 kiloda Burcu Alıcı, erkeklerde ise 55 kiloda Muammer Şahin ve Harun Algül, 61 kiloda Mustafa Eliş madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

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