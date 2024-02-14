Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Kaan Kahriman Altın Madalya Kazandı

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Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal mücadele etti. Kaan Kahriman koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Ferdi Hardal ise 135 kiloluk kaldırışıyla koparmada 7'nci oldu.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ HALTERCİ KAAN KAHRİMAN İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda koparmada altın madalya kazanan milli sporcu Kaan Kahriman için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan milli haltercimiz Kaan Kahriman'ı kutluyorum. Genç sporcularımızın başarıları bizleri ayrıca memnun ediyor ve gururlandırıyor. İnanıyorum ki genç sporcularımızın bu başarıları, kendilerinden sonra gelecek sporcularımız için de önemli bir ilham kaynağı olacak ve Türk sporunu bir adım daha öteye taşıyacaktır. Milli sporcumuz Kaan Kahriman başta olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyor, milli haltercimizin başarılarının devamını diliyorum."