Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Muammer Şahin Altın Madalya Kazandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Muammer Şahin, emeğinin karşılığını aldığı söyledi.
Avrupa şampiyonu milli halterci Muammer, Sofya'da madalya töreninin ardından ilk duygularını AA muhabirine anlattı.
Tecrübeli halterci Muammer, "Şu an anlatılmaz duygular içerisindeyim. Avrupa'da 18 senenin emeğini aldım. Daha önceki Avrupa şampiyonalarında hep bir veya ikişer kiloluk farklarla şampiyonluğu kaçırıyordum. En son 2013'te dünya şampiyonu, 2021'de dünya üçüncüsü oldum büyüklerde, ama hiç Avrupa Şampiyonası'nda birincilik madalyam yoktu. Ben koparmacıyım hareketimde en iyi yaptığım şey koparma. Silkmede de elimden gelen mücadeleyi verdiğime inanıyorum çünkü kilo düştüm kilo düşmeme rağmen çok iyi mücadele verdiğime inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.
Muammer, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerinden desteklerini esirgemeyenlere de teşekkür ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Ankara ASKİ Spor Kulübümüze teşekkür ediyorum. Her şey için çok mutluyum, sabırsızlıkla evime dönmeyi bekliyorum. Tabi burada antrenörlerimin çok emeği var. Bu yola çıkarken Gökhan Taşçı hocamla bunların çok hayalini kurduk. Bu madalyayı kızlarım Aslı ve Hazal ile oğlum Ömer Asaf'a ve eşim Zeynep'e armağan ediyorum." diye konuştu.
Yeni hedefine ilişkin de Muammer, "Dünya şampiyonası var, oraya iyi hazırlanacağım. ASKİ Spor Kulübü de maddi manevi çok destek oluyor. Tabii sponsorlarımız da var, hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
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