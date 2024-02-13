Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Türk sporcular başarılı

Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda Avrupa ikincisi olan Gamze Altun, mutlu ve gururlu olduklarını söylediler.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikinciliği elde eden Gamze Altun, açıklamalarda bulundu.
Ermenistan'ın ardından büyüklerde ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş, hedefinin önce dünya sonra ise kilo yükselerek olimpiyat madalyası olduğunu söyledi. Genç sporcu, "Öncelikle ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için mutluyum. Avrupa rekoru zaten bendeydi, burada kendi rekorumu kırdım. Hedefim Avrupa'nın ardından dünya şampiyonasında madalya almak. Bir sonraki yarışmalar için de yine söz veriyorum Avrupa ve dünya şampiyonu olmaya devam edeceğim. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve tabii ki öncelikle tüm antrenörlerime federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni hedefim 2028 olimpiyatlarında şampiyon olmak" diye konuştu.
Gamze Altun ise yeni hedefinin büyükler dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti. Geçen yıl Ermenistan'daki Avrupa şampiyonasında altın madalyayı az farkla kaçırdığını aktaran Altun, "Bu yıl hem altın madalyaya hem de yeni rekora ulaştım. Kamp sürecinde çok iyi hazırlanmıştım ama yarışmada ne olacağı da belli olmuyor. Benim için çok güzel geçti o yüzden çok memnunum. Madalyalarımı öncelikle hocalarıma ve sonra da aileme armağan ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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