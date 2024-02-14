Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular gümüş ve bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular gümüş ve bronz madalya kazandı

Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Türk sporcular gümüş ve bronz madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Ferdi Hardal, silkmede 169 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Kaan Kahriman ise 168 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Milli sporcular toplamda 14 madalya kazandı.

14.02.2024 23:13  Güncelleme: 23:15
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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Ferdi Hardal, silkmede 169 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Kaan Kahriman ise 168 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü günü akşam seansında 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, silkme kaldırışlarını gerçekleştirdi.

Koparmada 142 kilo ile altın madalya kazanan Kaan Kahriman, silkmede 168 kiloluk kaldırışıyla bronz, toplamda ise 310 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Koparmada 135 kilo ile 7. sırayı alan Ferdi Hardal, silkmede 169 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya, toplamda ise 304 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.

Silkmede Ermenistan'dan Gor Sahakyan, 171 kiloyla birinci, toplamda ise 311 kiloyla yine birinci oldu.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 5 gümüş, 4 bronz ile toplam 14 madalya kazandı.

Şampiyonada yarın TSİ 18.00'de kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, TSİ 21.00'de erkekler 73 kiloda ise Muhammed Furkan Özbek ile Yusuf Fehmi Genç madalya mücadelesine çıkacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular gümüş ve bronz madalya kazandı - Son Dakika
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