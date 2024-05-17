Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2 Alanya\'da Başladı

Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, 8 ülkeden 8 takımın katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde, 4 karşılaşma yapıldı. B Grubu'nda Avusturya temsilcisi AHTC Wien ile karşılaşan Gaziantep Polisgücü, rakibini 3-2 mağlup etti.
Günün diğer karşılaşmalarında ise A Grubu'nda İrlanda'nın UCD Ladies HC takımı Çekya temsilcisi HC 1972 Rakovnik'i 4-0, İskoçya'nın Edinburgh University HC ekibi, Galler'den Swansea HC'yi 1-0, B Grubu'nda Fransa'nın Cambrai HC takımı, Litvanya temsilcisi Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 3-2'yi yendi.
Gaziantep Polisgücü, yarın Cambrai HC ile şampiyonadaki ikinci maçına çıkacak.
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