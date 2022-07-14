Grubun diğer mücadelesinde Hollanda , Portekiz 'i Damaris Egurrola, Stefanie van der Gragt ve Danielle van de Donk'un attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Portekiz'in gollerini Carole Costa penaltıdan ve Diana Silva attı.

Kaynak: AA

Portekiz, İsviçre, Futbol, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası - Son Dakika

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