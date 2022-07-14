Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

14.07.2022 00:03
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) iki maç oynandı.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) iki maç oynandı.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın C Grubu'nda İsveç, İsviçre'yi Fridolina Rolfö ve Hanna Bennison'un golleriyle 2-1 yendi. İsviçre'nin golünü Ramona Bachmann kaydetti.

Grubun diğer mücadelesinde Hollanda, Portekiz'i Damaris Egurrola, Stefanie van der Gragt ve Danielle van de Donk'un attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Portekiz'in gollerini Carole Costa penaltıdan ve Diana Silva attı.

C Grubu'nda ikinci maçlar sonunda dörder puanlı takımlardan Hollanda lider, İsveç ikinci sırada yer aldı. Grupta İsviçre ve Portekiz'in ise birer puanı bulunuyor.

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Kaynak: AA

Portekiz, İsviçre, Futbol, İsveç, Spor, Son Dakika

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