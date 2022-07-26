Turnuvada üçüncü kez finale kalan ve ilk kupasını hedefleyen İngiltere'nin rakibi, yarın belli olacak. Turnuvanın diğer yarı final maçında Almanya ile Fransa , TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Kaynak: AA

England, Futbol, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İngiltere - Son Dakika

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