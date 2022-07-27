Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda Hırvatistan ve Finlandiya'ya yenildi.
İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden turnuvada, ay-yıldızlı ekip, günü iki maçla tamamladı.
Türkiye, ilk karşılaşmasında Hırvatistan'a 14-0, ikincisinde ise Finlandiya'ya 16-12 mağlup oldu.
Organizasyonda çıktığı altı müsabaka sonunda galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, yarın ikinci seri G Grubu'nda Danimarka ve Belçika ile karşılaşacak.
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