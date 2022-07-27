Organizasyonda çıktığı altı müsabaka sonunda galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, yarın ikinci seri G Grubu'nda Danimarka ve Belçika ile karşılaşacak.

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye , ikinci seri G Grubu'nda Hırvatistan ve Finlandiya 'ya yenildi.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Finlandiya, İspanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

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