Müthiş Yiğido! Sivasspor, Cluj'u yenerek gruptan çıkmayı garantiledi - Son Dakika
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Müthiş Yiğido! Sivasspor, Cluj'u yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

28.10.2022 00:05
Müthiş Yiğido! Sivasspor, Cluj'u yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. maçında Sivasspor, sahasında CFR Cluj'u 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Sivasspor ile CFR Cluj, Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

YATABARE DUBLE YAPTI

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mustafa Yatabare, 65. dakikada Max Gradel ve 73. dakikada ikinci kez Mustafa Yatabare kaydetti.

SİVAS YENİLMEZSE LİDER

Bu sonuçla birlikte Sivasspor, bir üst tura kalmayı garantiledi. Puanını 10 yapan Sivasspor, son maçında 7 puanlı Slavia Prag'a deplasmanda yenilmemesi halinde grubu lider tamamlayacak. Sivasspor yenilmesi durumunda ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

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