Avrupa Kros Şampiyonası'nda 22 milli atlet yarışacak

İrlanda Cumhuriyeti'nde 12 Aralık'ta yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda 22 milli atlet mücadele edecek.

İrlanda Cumhuriyeti'nde 12 Aralık'ta yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda 22 milli atlet mücadele edecek. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık Pazar günü Dublin'de gerçekleşecek yarışlarda şu milli sporcular yer alacak: Büyük erkekler: Aras Kaya, Polat Kemboi Arıkan, Ersin Tekal. 23 yaş altı erkekler: Ömer Amaçtan, Ramazan Baştuğ, Abdullah Tuğluk. 20 yaş altı erkekler: Azat Demirtaş, Devrim Kazan, Hakan Buğanlı, Muhammet Can Çatal. Büyük kadınlar: Esma Aydemir, Yasemin Can, Fatma Demir, Yayla Kılıç. 23 yaş altı kadınlar: Derya Kunur. 21 yaş altı kadınlar: Hatice Yıldırım, Nazire Güleç, Urkuş Işık. Karışık takım: Abdurrahman Gediklioğlu, İbrahim Erata, Şilan Ayyıldız, Tuğba Toptaş.

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