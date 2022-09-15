Trabzonspor ile Kızılyıldız, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir görüntü çizen Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Hamsik ve 68. dakikada Trezeguet kaydetti. Kızılyıldız'da ise 63. dakikada Kangwa ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sırp ekibinin tek golü 89. dakikada Nikolic'ten geldi. Bu sonuçla temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ilk galibiyetini kazandı.
Kızılyıldız'ı 2-1'lik skorla geçen Trabzonspor, grubunda puanını 3'e yükseltti. Temsilcimiz H Grubu'nda 2. sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını Kızılyıldız'ı mağlup ederek aldı - Son Dakika