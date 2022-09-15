Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını Kızılyıldız'ı mağlup ederek aldı - Son Dakika
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Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını Kızılyıldız'ı mağlup ederek aldı

15.09.2022 21:39

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu ikinci maçında konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından bordo-mavililer 3 puana ulaşırken Kızılyıldız ise puansız kaldı. Trabzonspor, grubun bir sonraki maçında 6 Ekim Perşembe günü Monaco'nun konuğu olacak.

Trabzonspor ile Kızılyıldız, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 2-1 kazandı.

TRABZONSPOR'DAN İLK GALİBİYET

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir görüntü çizen Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Hamsik ve 68. dakikada Trezeguet kaydetti. Kızılyıldız'da ise 63. dakikada Kangwa ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sırp ekibinin tek golü 89. dakikada Nikolic'ten geldi. Bu sonuçla temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ilk galibiyetini kazandı.

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GRUPTA 2. SIRADAYIZ

Kızılyıldız'ı 2-1'lik skorla geçen Trabzonspor, grubunda puanını 3'e yükseltti. Temsilcimiz H Grubu'nda 2. sırada yer alıyor.

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Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 yendi. UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 yendi.

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