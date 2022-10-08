Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı - Son Dakika
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Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı

08.10.2022 18:55
Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Monaco maçında yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart ile oyun dışında kalan Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez, maç sonrası soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Monaco maçının 11. dakikasında kırmızı kart gören Maxi Gomez, karşılaşma sonrası soyunma odasında teknik heyet ve arkadaşlarından özür diledi. Çok üzülen ve gözleri dolan Uruguaylı futbolcu rakibe bilerek vurmadığını söyledi.

Maçın henüz başında bir pozisyonda faule maruz kalan 26 yaşındaki santrfor düşerken ayağını salladı ve kramponu rakibinin yüzüne gelince direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 80 dakika 10 kişi mücadele eden Trabzonspor, zorlu deplasmanda mağlup olurken maçın ardından en üzgün isim Gomez'di.

TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK OLDU

Soyunma odasında hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarından özür dileyen Gomez'in çok üzgün olduğu ve gözlerinin dolduğu belirtildi. Rakibe vurmak gibi bir niyetinin olmadığını ve hareketi kasten yapmadığını belirten Gomez'e arkadaşları destek olmaya çalıştı.

Sosyal medyadan da bir açıklama yapan Gomez, "Maçta olanlar için çok kötü hissediyorum. Hem arkadaşlarımdan hem taraftarımızdan özür diliyorum. Çok üzgünüm" dedi.

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Trabzonspor, Maxi Gomez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı - Son Dakika
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