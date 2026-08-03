Avrupa Muaythai Elit Ligi Sonuçlandı
Balıkesir'de düzenlenen Avrupa Muaythai Elit Ligi'nde kazananlar belli oldu.
Avrupa Muaythai Elit Ligi 1. Etap Yarışları, Balıkesir'de tamamlandı.
Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) tarafından Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenen organizasyonun kazananları şu şekilde:
59 kilo kadınlar: Melis Nazlıcan Talun
57 kilo erkekler: Joel Colaco (Portekiz)
60 kilo kadınlar: Eylül Sultan Taşkıran
60 kilo erkekler: Utku Mete Yağcı
71 kilo erkekler: Dorde Cicmilovic (Avusturya)
75 kilo erkekler: Salahaddin Gojazade (Azerbaycan)
86 kilo erkekler: Şahan Samet Bodur
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