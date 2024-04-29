Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oluyor - Son Dakika
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Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oluyor

Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de şampiyonlar belli olurken, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da zirve yarışı devam ediyor. Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Serie A'da Inter, Ligue 1'de PSG şampiyon oldu. Real Madrid La Liga'da lider durumda, Premier Lig'de ise Arsenal zirvede yer alıyor.

29.04.2024 13:33
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Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de şampiyonlar nisan ayında belli olurken, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da ise zirve yarışı devam ediyor.

Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak gösterilen Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de şampiyonlar nisan ayında belli oldu. İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da ise zirve yarışı sürüyor.

Bundesliga'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğa Bayer Leverkusen ulaşırken, İtalya Serie A'da Inter de aynı şekilde şampiyonluğunu ilan etti. Paris Saint-Germain (PSG) ise sezon sonuna 3 hafta varken Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu göğüsledi.

İngiltere Premier Lig'de son 3 haftaya girilirken Arsenal, maç eksiği bulunan Manchester City'nin 1 puan önünde birincilik koltuğunda oturuyor. Öte yandan İspanya La Liga'da ise lider Real Madrid, bitimine 5 maç kala 2. sıradaki Girona'nın 13 puan, 3. basamakta 1 maç eksiği olan Barcelona'nın ise 14 puan önünde şampiyonluğa koşuyor.

Leverkusen, ilk kez Bundesliga şampiyonu

Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinde Bundesliga'da ilk kez şampiyon oldu. Xabi Alonso yönetimindeki Leverkusen, bu sezon 31 maçlık periyotta 25 galibiyet, 6 beraberlik alarak lige namağlup şekilde devam ediyor. Leverkusen, 5 büyük ligde şampiyonluğunu ilk ilan eden takım oldu.

Inter, 20. şampiyonluğunu aldı, 2. yıldızı taktı

İtalya Serie A'da sezonun şampiyonu Inter de 20. şampiyonluğuna ulaştı. Sezon başında 19'ar lig şampiyonluğu bulunan iki ezeli rekabette Inter, Milan'ı geçerek şampiyonluk sayısını 20'ye yükseltti ve İtalya'da Juventus'un ardından 2. yıldızı takan bir diğer takım oldu.

Fransa'da şampiyon PSG

Fransa Ligue 1'de en yakın takipçisi Monaco'nın 12 puan önündeki Paris Saint-Germain, şampiyonluğunu ilan etti. Ligde son 12 sezonda, 10. şampiyonluğuna ulaşan PSG, sezonun büyük bölümünde zirve yarışında yalnız kaldı. Ligin 12. haftasında ilk kez ilk sıraya yükselen başkent ekibi, sezon geri kalanında liderlikten inmedi.

La Liga'da Real Madrid adım adıma şampiyonluğa

İspanya La Liga'da 84 puanlı Real Madrid, en yakın takipçisi Girona'nın 13, 1 maçta eksiği bulunan Barcelona'nın ise 14 puan önünde şampiyonluğa yürüyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencilerinin, 6. haftada 3-1 kaybettikleri Atletico Madrid mücadelesi haricinde mağlubiyeti bulunmazken, son 27 maçta da 21 galibiyet, 6 beraberlik aldılar.

Premier Lig'de zirve yarışı alev aldı

İngiltere Premier Lig'de son 3 haftalık bölüme girilirken, 80 puanlı Arsenal, 1 maç eksiği olan Manchester City'nin 1 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Yarışa sıkça dahil olan Liverpool ise son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle yarışı 5 puan geriden takip ediyor. Arsenal, sezonu lider tamamlarsa 19 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürecek. Son şampiyon Manchester City ise şampiyon olması durumda son 7 sezonda 6. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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