Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda Türk Eskrimciler Paris 2024 Olimpiyatları İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda Türk Eskrimciler Paris 2024 Olimpiyatları İçin Mücadele Edecek

Lüksemburg Differdange'da düzenlenecek Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan 6 milli eskrimci, kılıç, epe ve flöre branşlarında mücadele ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almaya çalışacak. Turnuvada Can Alkış, Aleyna Ertürk, Enver Yıldırım, İrem Karamete Baldini, Nisanur Erbil ve Hilmi Taha Ekenler Türkiye'yi temsil edecek.

24.04.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskrimde, Lüksemburg Differdange'da 26-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda kılıç, epe ve flöre branşlarında 6 milli eskrimci Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için piste çıkacak.

Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda 26 Nisan Cuma günü erkekler flörede Can Alkış, kadınlar epede Aleyna Ertürk, 27 Nisan Cumartesi günü erkekler kılıçta Enver Yıldırım, kadınlar flörede İrem Karamete Baldini ve 28 Nisan Pazar günü kadınlar kılıçta Nisanur Erbil ile erkekler epede Hilmi Taha Ekenler kota mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Lüksemburg, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda Türk Eskrimciler Paris 2024 Olimpiyatları İçin Mücadele Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı’nı “Naber, how are you“ diye karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı'nı "Naber, how are you?" diye karşıladı
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:34 Türkiye’den Ermenistan’a 1915 tepkisi Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 15:55:32. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda Türk Eskrimciler Paris 2024 Olimpiyatları İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement