Eskrimde, Lüksemburg Differdange'da 26-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda kılıç, epe ve flöre branşlarında 6 milli eskrimci Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için piste çıkacak.
Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda 26 Nisan Cuma günü erkekler flörede Can Alkış, kadınlar epede Aleyna Ertürk, 27 Nisan Cumartesi günü erkekler kılıçta Enver Yıldırım, kadınlar flörede İrem Karamete Baldini ve 28 Nisan Pazar günü kadınlar kılıçta Nisanur Erbil ile erkekler epede Hilmi Taha Ekenler kota mücadelesi verecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda Türk Eskrimciler Paris 2024 Olimpiyatları İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
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