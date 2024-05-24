Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası\'nda Türk Milli Takımları Altın Madalya Kazandı

Spor

İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ile Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Başkent Roma'daki şampiyonada Öznur Cüre Girdi ve Bülent Korkmaz'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya'yla karşılaştı. Rakibini 155-150 yenen Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı da finalde İtalya'ya rakip oldu. Müsabakayı 152-147 kazanan milli takım, altın madalya elde etti.

Büyükelçilikten milli takıma destek

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Müsteşarı Ayça Sarıtekin, milli sporcuları yalnız bırakmadı.

Yarışmalar öncesi milli sporcularla sohbet ederek moral veren Sarıtekin, madalya alan sporcuları da tebrik etti.