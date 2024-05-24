Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası\'nda Türkiye W1 Erkek Milli Takımı Şampiyon Oldu

Spor

İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda W1 Erkek Milli Takımı, şampiyon oldu.

Başkent Roma'daki şampiyonada, Yiğit Caner Aydın ile Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan W1 Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yla karşılaştı. Rakibini 138-131 yenen ay-yıldızlı ekip altın madalya elde etti.

Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın oluşan W1 Karışık Milli Takımı ise finalde Çekya ile karşılaştı. Rakibine 141-128 yenilen ay-yıldızlı ekip, gümüş madalya kazandı.