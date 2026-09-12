Avrupa Para Yüzme Şampiyonası\'nda Defne Kurt 5. altın madalyasıyla tarihe geçti

2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 2 altın madalya kazandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar 100 metre serbest stil S10 finalinde Defne Kurt, finaldeki 59,37'lik derecesiyle altın madalya aldı.

Şampiyonada 5'inci altın madalyasına ulaşan Defne, bu başarısıyla bir Avrupa Şampiyonasında 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Günün son altın madalyası, erkekler 200 metrede bireysel karışık SM8 finalinde 2,24,13'lük derecesiyle birinci gelen Turgut Aslan Yaraman'dan geldi.

Turgut, şampiyona sonunda 2'inci altın madalyasına ulaştı.

Defne Kurt, final yarışının ardından AA muhabirine, elde ettiği başarıdan mutlu olduğunu belirterek, "Bu yarışta eksiklerimi gördüm. Benim için aslında avantaj oldu ne yapıp ne yapmamam konusunda. 100 metrede gerçekten küçük detaylar çok önemli oluyor. O yüzden şimdi tatil yapacağım, sonrasında da tam gaz olimpiyatlar için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Turgut Aslan Yaraman ise bugünkü yarıştan önce çok heyecanlı olduğunu aktararak "Benim hedef yarışımdı 200 metre karışık. Özellikle son gün olması nedeniyle çok yorucu bir hafta geçirdim. 5 yarışım peş peşeydi. Hepsinde de seçme ve final yüzdüm. Biraz stresliydim ama bu stresi iyi yönettiğimi düşünüyorum. Gerçekten benim için çok mükemmel geçti." ifadelerini kullandı.