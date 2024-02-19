Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı.
Aldığı 2'şer altın, gümüş ve bronz madalyayla 31 yıl sonra Avrupa'nın zirvesine çıkan milli takıma Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileriyle karşılanan Serbest Güreş Milli Takımı'nda teknik direktör Abdullah Çakmar, 31 yıl sonra gelen şampiyonluğa dikkati çekerek, "Özverili bir şekilde, fedakarlıklar yaparak çalıştık. Bunun sonucunda da Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik ve 8 madalya maçı yaptık. 2024 hedeflerimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Olimpiyatlarda da madalyalar alıp milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bu kupayı milletimize hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kariyerinin 11. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül ise ilk kez takım halinde Avrupa şampiyonluğu kupası sevinci yaşadığını vurgulayarak, "Son maçta kazanarak takımıma kupayı getirmek de nasip oldu. Gürcü rakibime yenilseydim onlar şampiyon olacaktı. Böyle bir manevi değeri de oldu şampiyonluğumuzun. Herkesin elini taşın altına koymasıyla birlikte geldi bu kupa. Olimpiyatlar için de yarından itibaren hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Hedefimiz de orada ikinci kez şampiyon olmak, var gücümüzle çalışacağız. Takım halinde İstiklal Marşı'nı okutup 'Avrupa'nın en güçlüsüyüz' demek çok büyük bir gurur. Herkesi geride bırakıp Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu kanıtladık." diye konuştu.
Gümüş madalya alan Soner Demirtaş da "Uzun bir aranın ardından şampiyon olduk ve bu da bize nasip oldu. Ülkemize ve kariyerime bir madalya daha kazandırdım. Halkımız bize güvensin, bu takım daha çok başarılar kazanacak. Hedefimizde Paris Olimpiyat Oyunları var. Ülkemizi en iyi şekilde orada da temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı Ankara'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?