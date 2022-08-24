Anderlecht Futsal Takımı, Emirdağ'da kamp yaptı - Son Dakika
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Anderlecht Futsal Takımı, Emirdağ'da kamp yaptı

24.08.2022 11:58
Anderlecht Futsal Takımı, Emirdağ'da kamp yaptı

Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Belçika'nın Anderlecht Futsal Takımı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamp yaptı.

Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Belçika'nın Anderlecht Futsal Takımı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamp yaptı.

As başkanı Emirdağlı Ömer Pala olan ve Anderlecht futbol kulübünün Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Futsal Takımı kamp için Emirdağ ilçesine geldi. Yaklaşık 10 gün ilçede kalan takıma ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Gurbetçileri ile ünlü ilçede protokol üyelerinin de yakından ilgilendiği takımın ilçede memnun ayrıldığı ve kulüp yöneticilerinin Emirdağ'ı önümüzdeki yıllarda da kamp programına dahil edecekleri belirtildi.

Öte yandan, takıma ilçede ayrılırken Emirdağspor forması da protokol üyeleri tarafından hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
3 yıl önce yüzülen akarsu kurudu 3 yıl önce yüzülen akarsu kurudu
Kaynak: İHA

Karahisar, Belçika, Emirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anderlecht Futsal Takımı, Emirdağ'da kamp yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anderlecht Futsal Takımı, Emirdağ'da kamp yaptı - Son Dakika
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