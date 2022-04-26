Avrupa şampiyonasından madalya ile dönmek istiyorlar - Son Dakika
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Avrupa şampiyonasından madalya ile dönmek istiyorlar

26.04.2022 12:54
Avrupa şampiyonasından madalya ile dönmek istiyorlar

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı sporcuları Dila Baloğlu, Kutay Sakmak ve Beren Kalyoncu, 2022 Avrupa Satranç Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil ediyorlar.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı sporcuları Dila Baloğlu, Kutay Sakmak ve Beren Kalyoncu, 2022 Avrupa Satranç Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil ediyorlar. Birçok farklı ulusal ve uluslararası başarıya imza atan sporcular yurda madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden ay-yıldızlı kadroda Şehitkamil Belediyesi Satranç Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren 3 sporcu hamle yapıyor. Yeşil-siyahlı kulüple müsabık faaliyetlerini başarıyla sürdüren ve 2022 yılına kazandıkları madalyalarla damga vuran milli sporcular son şampiyonada da başarı defterine uluslararası platformlarda kazanılmış bir not daha eklemeyi hedefliyor

22 ülkeden 169 sporcu katılacak

Avrupa'nın 22 farklı ülkesinden 169 sporcunun hamle yaptığı organizasyon, 30 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek. Şampiyonanın hemen ardından milli sporcular, vakit kaybetmeden Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası Türkiye Finali için hazırlıklara başlayacaklar.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Avrupa Şampiyonası ile ilgili yaptığı değerlendirmede Türkiye Satranç Federasyonu'nun kurumlar arası işbirliği ile alt yapı faaliyetlerine verdiği önemle satranç branşında önemli bir yol alındığını söyledi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022 Avrupa Satranç Şampiyonası'nda, gazi şehrimizi ve ülkemizi temsil eden milli sporcularımızla gurur duyuyoruz. Spor akademilerimizde gerçekleştirilen çalışmalarla farklı branşlarda birçok sporcumuz ulusal ve uluslararası başarılar elde ediyorlar. Spor akademilerimizin ürünü olarak nitelendirdiğimiz bu özel başarılarda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Türkiye Satranç Federasyonu'nun, kurumlar arası işbirliği ile alt yapı faaliyetlerine verdiği büyük önemle satranç branşında önemli bir yol alındı. Bu konuda federasyonumuza ayrıca teşekkür ediyorum. Temennimiz, sporcularımızın ülkemize madalya ile dönmeleri. Milli Takım kafilemize sağlıklı ve başarılı bir şampiyona süreci diliyorum." - GAZİANTEP

Avrupa şampiyonasından madalya ile dönmek istiyorlar
Avrupa şampiyonasından madalya ile dönmek istiyorlar
Avrupa şampiyonasından madalya ile dönmek istiyorlar
Avrupa şampiyonasından madalya ile dönmek istiyorlar

YORUMLAR
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Avrupa Şampiyonası, Şehitkamil, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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