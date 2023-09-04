Milli voleybolcu İlkin Aydın'dan kendisini tutup yayına çıkarmaya çalışan TRT muhabirine bomba uyarı - Son Dakika

Milli voleybolcu İlkin Aydın'dan kendisini tutup yayına çıkarmaya çalışan TRT muhabirine bomba uyarı

Son Güncelleme: 04.09.2023 11:10

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından İlkin Aydın, kendisini canlı yayına davet eden TRT Spor muhabirine ''Ben siyasi şeyler söylüyorum.'' diyerek uyarıda bulundu.

2023 CEV Avrupa Şampiyonu finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi zaferi doyasıya kutladı. Kupa seremonisinin ardından şampiyonluğu kutlayan milli voleybolculardan İlkin Aydın, kendisini canlı yayına davet eden TRT Spor muhabirine verdiği yanıtla çok konuşuldu.

"BEN SİYASİ ŞEYLER SÖYLÜYORUM"

Kupa seremonisinin ardından yapılan kutlamalar sırasında TRT Spor muhabiri, milli voleybolcu İlkin Aydın'ı yayına çıkarmak istedi. Aydın'ı kolundan tutan muhabire milli voleybolcu, "Ben siyasi şeyler söylüyorum." diyerek uyarıda bulundu.

DAHA ÖNCE DE SORUYA KIZMIŞTI

İlkin Aydın, Millet Ligi şampiyonluğunun ardından da TRT Spor'a verdiği röportaj sırasında, "Şampiyonluğu ilk olarak kime armağan etmek istiyorsunuz?" sorusuna kızarak, "Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz. Bu da bizim onlara armağanımız olsun" demişti.

Filenin Sultanları, İlkin Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli voleybolcu İlkin Aydın'dan kendisini tutup yayına çıkarmaya çalışan TRT muhabirine bomba uyarı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Milli voleybolcu İlkin Aydın'dan kendisini tutup yayına çıkarmaya çalışan TRT muhabirine bomba uyarı
11:01 Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadele biraz zaman alacak
10:50 Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi tüm Türkiye'yi sokağa döktü
10:45 Sigaraya 5 TL zam! İşte yeni fiyatlar
10:42 Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na İstanbul uçağının pilotundan sürpriz anons
10:35 İstanbul'un göbeğinde satırlı sopalı meydan kavgası! Olan biten anbean kamerada
10:34 Muharrem İnce, seçim dönemi servis edilen cinsel içerikli görüntüyü eşine izletmiş: 'Bu sen değilsin' dedi
10:28 Yeşim Salkım'ın ''Yatak teri'' diyerek yüklendiği Buket Aydın'dan cevap gecikmedi: Kişi kendinden bilir
10:25 KOBİ'lerin kredi garanti limiti artırıldı
10:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu sonrası kaptan Eda Erdem ile konuştu: Çok çekişmeli bir maç oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 11:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: Milli voleybolcu İlkin Aydın'dan kendisini tutup yayına çıkarmaya çalışan TRT muhabirine bomba uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement