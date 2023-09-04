Milli voleybolcu İlkin Aydın'dan kendisini tutup yayına çıkarmaya çalışan TRT muhabirine bomba uyarı

Tabela bu gece yine değişecek! Akaryakıta kallavi bir zam daha geliyor

2023 CEV Avrupa Şampiyonu finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi zaferi doyasıya kutladı. Kupa seremonisinin ardından şampiyonluğu kutlayan milli voleybolculardan İlkin Aydın, kendisini canlı yayına davet eden TRT Spor muhabirine verdiği yanıtla çok konuşuldu.

"BEN SİYASİ ŞEYLER SÖYLÜYORUM"

Kupa seremonisinin ardından yapılan kutlamalar sırasında TRT Spor muhabiri, milli voleybolcu İlkin Aydın'ı yayına çıkarmak istedi. Aydın'ı kolundan tutan muhabire milli voleybolcu, "Ben siyasi şeyler söylüyorum." diyerek uyarıda bulundu.

DAHA ÖNCE DE SORUYA KIZMIŞTI

İlkin Aydın, Millet Ligi şampiyonluğunun ardından da TRT Spor'a verdiği röportaj sırasında, "Şampiyonluğu ilk olarak kime armağan etmek istiyorsunuz?" sorusuna kızarak, "Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz. Bu da bizim onlara armağanımız olsun" demişti.