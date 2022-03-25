Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı

25.03.2022 15:55
Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Tuncelili Sporcu Erivan Barut, coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Tuncelili Sporcu Erivan Barut, coşkuyla karşılandı.

Tunceli Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, 12-24 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda Ermeni, Polonyalı, İtalyan ve Hırvat rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Barut, 2022 yılında muay thai Avrupa ve Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Kick Boks Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları da elde etti.

Hırvatistan'daki şampiyonanın ardından Tunceli'ye dönen Erivan Barut, valilikte Vali Mehmet Ali Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, ailesi ve sporcular tarafından "Hoş geldin şampiyon" pankartıyla karşılandı.

Vali Mehmet Ali Özkan, "Sen bize en büyük madalyayı getirdin" diyerek Sporcu Barut'a cumhuriyet altını hediye etti. - TUNCELİ

Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı
Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı
Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı

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Altın Madalya, Hırvatistan, Tunceli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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